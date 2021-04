23.04.2021 ( vor 2 Stunden )



Es ist wieder passiert. Im Allgäu ist erneut ein großer Holzpenis aufgetaucht. In den letzten Monaten wurden immer wieder Phallussymbole entdeckt, der Bürgermeister der Gemeinde nimmt es mit Humor. Erneut ist im Allgäu ein großer Holzpenis aufgetaucht – dieses Mal mitten im Kreisverkehr in Heimenkirch (Landkreis Lindau). Wer hinter dem "Kunstwerk" stecke, wisse er nicht, sagte am Freitag der Bü... 👓 Vollständige Meldung