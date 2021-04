24.04.2021 ( vor 2 Stunden )

CDU-Chef und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (60) hat sich als Kenner deutscher Schlager-Texte aus den 70er Jahren hervorgetan. "Ich hab' das nie gelernt. Aber irgendwie ist es so tief drin", sagte Laschet am Freitagabend in der Talkshow "3nach9" von Radio Bremen. Er erinnerte dabei an die damal