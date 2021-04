25.04.2021 ( vor 3 Stunden )



Glühende Kohlen haben in Südhessen einen Balkonbrand ausgelöst, bei dem mehrere Menschen leichte Verletzungen erlitten. Die Kohlen sollten eigentlich in einem Gefäß auskühlen, doch sie entzündeten in der Nacht zu Sonntag die Balkonmöbel. Auch Teile der Fassade des betroffenen Mehrfamilienhauses in W