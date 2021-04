Nr10 ♠️zwanzig♠️vier♠️ ⏏️ RT @GerdLorsch: Biden erkennt Völkermord an Armeniern an: Die USA holen die Türkei auf den Boden der Tatsachen zurück https://t.co/qRNwzc4r… vor 3 Stunden Gerde Biden erkennt Völkermord an Armeniern an: Die USA holen die Türkei auf den Boden der Tatsachen zurück https://t.co/qRNwzc4rIN vor 3 Stunden ALONAGRA RT @PASCHALISJ: Die USA holen die Türkei auf den Boden der Tatsachen zurück https://t.co/3YfP49aXzh vor 3 Stunden ALONAGRA Die USA holen die Türkei auf den Boden der Tatsachen zurück https://t.co/3YfP49aXzh vor 3 Stunden Durmus Kadiroglu Biden erkennt Völkermord an Armeniern an: Die USA holen die Türkei auf den Boden der Tatsachen zurück https://t.co/8qgTb4XeJz vor 4 Stunden Christa Hoelters Biden erkennt Völkermord an Armeniern an: Die USA holen die Türkei auf den Boden der Tatsachen zurück https://t.co/zhK8v5bkKz vor 4 Stunden