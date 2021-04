25.04.2021 ( vor 4 Stunden )

Düsseldorf (dpa) - Der Hamburger SV ist im Aufstiegsendspurt der 2. Fußball- Bundesliga im vierten Spiel in Serie sieglos geblieben. Nach der Pleite zuvor in Sandhausen kam der Tabellendritte am Sonntag bei Jahn Regensburg nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Dabei war die Chance auf Tabellenplatz zwei g