Quelle: DPA - vor 2 Stunden



Spahn: Erstmals mehr als eine Million Impfungen an einem Tag 00:57 Berlin,29.04.21: Die Corona-Impfungen in Deutschland kommen nach den Worten von Gesundheitsminister Jens Spahn weiter voran. O-TON Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister Wir haben erstens gestern zum ersten Mal mehr als ein Prozent der Bevölkerung an einem Tag geimpft und zweiter Rekord - über eine...