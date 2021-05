01.05.2021 ( vor 6 Tagen )



Neun Mal sind in diesem Jahr bereits Frauen in Österreich mutmaßlich von ihrem Partner ermordet worden. Der neueste Fall sorgt aber nicht nur deswegen für Entsetzen: Der Verdächtige ist kein Unbekannter. In Wien soll ein Mann seine mutmaßlich ehemalige Lebensgefährtin mit einem Kopfschuss getötet haben. Die 35-jährige Mutter zweier Kinder wurde laut Polizei am Donnerstagabend in ihrer Wohnung n... 👓 Vollständige Meldung