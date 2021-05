News Deutschland Der schwarze Block kam nur 500 Meter weit: 30.000 Menschen gingen bei mehreren Demonstrationen auf die Straße... https://t.co/aPLpV3w0SU vor 3 Sekunden MSN Deutschland Eskalation am 1. Mai in Berlin: Der schwarze Block kam nur 500 Meter weit https://t.co/CK5xzf2Xgg vor 44 Minuten PoliRealm #MMT @Regendelfin Der Artikel ganz oben auf der Frontpage des @Tagesspiegel zum #1Mai widmet den Forderungen der 30.000… https://t.co/EnhHAHk55w vor 45 Minuten kestin 👍Eskalation am 1. Mai in Berlin: Der schwarze Block kam nur 500 Meter weit https://t.co/pkILUc4aMM vor 1 Stunde heike gehrmann Eskalation am 1. Mai in Berlin: Der schwarze Block kam nur 500 Meter weit https://t.co/AIAAETmHPt vor 1 Stunde 🔴🔴🔴Martin Schütze Warum diese Demos mit Corona Regelverstößen, Anti Demos zeigen doch schließlich, dass es funktionieren kann. Nur sc… https://t.co/oHtUZwbETy vor 1 Stunde