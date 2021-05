04.05.2021 ( vor 2 Stunden )



In einer Sonderausstellung zeigt die Potsdamer Gedenkstätte In einer Sonderausstellung zeigt die Potsdamer Gedenkstätte Lindenstraße Werke des Grafikdesigners und Karikaturisten Klaus Staeck. In der Schau "Klaus Staeck:... 👓 Vollständige Meldung