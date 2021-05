06.05.2021 ( vor 22 Stunden )



Stuttgart/München (dpa) - Sophie Scholl ist jetzt bei Instagram - sie filmt ihr Leben, teilt Fotos, Zeichnungen, Dokumente und schreibt über das, was sie denkt und fühlt. Der Kanal "@ichbinsophiescholl" begleitet in Echtzeit die letzten zehn Stuttgart/München (dpa) - Sophie Scholl ist jetzt bei Instagram - sie filmt ihr Leben, teilt Fotos, Zeichnungen, Dokumente und schreibt über das, was sie denkt und fühlt. Der Kanal "@ichbinsophiescholl" begleitet in Echtzeit die letzten zehn Monate im Leben der Münchner Studentin, die wegen ihres Wi 👓 Vollständige Meldung