06.05.2021 ( vor 16 Stunden )



Ein 15-Jähriger hat in Gelsenkirchen Polizisten beleidigt und attackiert, als das Ordnungsamt den Laden eines Familienmitglieds kontrollieren wollte. Die Behörde vermutete illegales Glücksspiel in den Räumlichkeiten. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte das Ordnungsamt am Mittwoch um Amtsh Ein 15-Jähriger hat in Gelsenkirchen Polizisten beleidigt und attackiert, als das Ordnungsamt den Laden eines Familienmitglieds kontrollieren wollte. Die Behörde vermutete illegales Glücksspiel in den Räumlichkeiten. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte das Ordnungsamt am Mittwoch um Amtsh 👓 Vollständige Meldung