Die Pegida-Bewegung gilt in Sachsen von nun an als extremistisch. Das verkündete der Verfassungsschutz in Dresden. Anhänger geraten ins Visier der Behörden. Der sächsische Verfassungsschutz stuft die fremdenfeindliche Pegida-Bewegung ab sofort als "erwiesen extremistische Bestrebung " ein. Pegida sei inzwischen ein "nicht mehr hinwegzudenkender Bestandteil der rechtsextremistischen Szene", teil...