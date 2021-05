CNA Deutsch Heiko Maas: Will mit Papst Franziskus über Segnung homosexueller Paare reden ▶️ JETZT LESEN: https://t.co/DidYIh9ssB #Kirche vor 14 Minuten Zero RT @nwnews: Bundesaußenminister Heiko Maas will mit Papst Franziskus bei einer Privataudienz auch über sexuellen Missbrauch in der katholis… vor 24 Minuten Humanistischer Pressedienst Bundesaußenminister Heiko Maas will mit Papst Franziskus bei einer Privataudienz auch über sexuellen Missbrauch in… https://t.co/xSAJCVqNOP vor 51 Minuten Saarbrücker Zeitung Privataudienz beim Papst @HeikoMaas will über sexuellen #Missbrauch in der #Kirche sprechen #Saarland https://t.co/zTqFTAuGm5 vor 1 Stunde Ueberschriften Katholische Kirche: Maas will mit dem Papst über sexuellen Missbrauch reden https://t.co/igfQ6su5Zp vor 2 Stunden Gnutiez https://t.co/EbrYSyfbfg zeitonline hat eine Headline geändert. Katholische Kirche: Maas will mit dem Papst über s… https://t.co/yHb6Mb7u9e vor 2 Stunden