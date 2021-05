13.05.2021 ( vor 9 Stunden )

Felix Brych pfeift das Pokalfinale zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund am heutigen Donnerstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) in Berlin. "Ich freue mich über die Möglichkeit, auch auf nationaler Ebene noch mal ein großes Spiel zu leiten", wurde der 45 Jahre alte Jurist aus München in einer Mitteilung