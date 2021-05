13.05.2021 ( vor 2 Stunden )

Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss in den restlichen beiden Saisonspielen auf Stürmer Krzysztof Piatek verzichten. Wie die Berliner am Donnerstag mitteilten, zog sich der 25 Jahre alte Pole beim 2:1-Auswärtssieg gegen den FC Schalke 04 am Mittwoch eine Fraktur im Sprunggelenk zu. Das ergab eine Un