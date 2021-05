Quelle: Euronews German - vor 1 Woche



Alles anders mit Annalena Baerbock? Das will die grüne Kanzlerkandidatin 02:42 In ihrer Jugend war sie Leistungssportlerin, jetzt will sie deutsche Kanzlerin werden und wirbt für einen Neuanfang. Wer ist Annalena Baerbock?