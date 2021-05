Aktuelle Umfrage: CSU verliert in Bayern weiter an Boden gegen Grüne Die Zustimmungswerte für die CSU und die Söder-Regierung in Bayern sinken weiter, die Grünen legen dagegen noch mehr zu. Auch in der Kanzlerfrage steht die...

t-online.de vor 1 Woche - Politik





Pandemie: Corona: Aktuelle RKI-Fallzahlen und Reproduktionszahl Wie entwickeln sich die Corona-Fallzahlen in Deutschland? Wie hoch ist die Inzidenz? Hier finden Sie wichtige Daten zur Pandemie.

abendblatt.de vor 1 Woche - Welt Auch berichtet bei • t-online.de