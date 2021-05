20.05.2021 ( vor 1 Tag )

An einem Wanderweg im niedersächsischen Landkreis Ammerland haben Kinder ein Drogenlabor entdeckt. Die Polizei konnte daraufhin Stoffe zur Herstellung von Methamphetamin sicherstellen. Spielende Kinder sind auf ein Drogenlabor an einem Wanderweg im Kreis Ammerland gestoßen. In der unverschlossenen Holzhütte seien Stoffe entdeckt worden, die zur Herstellung von Methamphetamin dienten, teilte die...