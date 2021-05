Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - vor 1 Woche



Wincent Weiss: DARUM lieben die Fans sein neues Album so sehr 01:25 Wincent Weiss hat am 07. Mai 2021 endlich sein neues Album „Vielleicht Irgendwann“ auf dem Markt gebracht. Schon jetzt scheinen seine Fans die neue Musik vom Sänger zu lieben und sehen sogar Chart-Potential. Das neue Werk kommt intimer daher und spricht ernstere Themen an - und das scheinen...