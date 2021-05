23.05.2021 ( vor 3 Stunden )



Die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz ist am Pfingstsonntag auf den niedrigsten Stand seit dem 13. März gesunken. Das Landesuntersuchungsamt gab die Sieben-Tage-Inzidenz mit 54, 3 an (Stand 11.10 Uhr), nach 56, 0 am Vortag. Vor einer Woche gab es 78, 2 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb vo