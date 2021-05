Darmstadt 98 hat Holstein Kiel durch einem 3:1 (01:)-Auswärtssieg den direkten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga vermasselt. "Es ist eine außergewöhnliche...

Nach dem zweiten vergebenen Matchball zum direkten Aufstieg in die Bundesliga hingen die Köpfe bei den Kielern tief. "Bei uns ist es heute sehr, sehr still",...

Greuther Fürth hofft auf Aufstieg: Jahn Regensburg bangt Die SpVgg Greuther Fürth hofft beim Saisonfinale der 2. Liga am heutigen Pfingstsonntag (15.30 Uhr) auf den direkten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. In den...

t-online.de vor 22 Stunden - Sport Auch berichtet bei • Augsburger Allgemeine