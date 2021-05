24.05.2021 ( vor 2 Stunden )



Unbekannte Randalierer haben am Wochenende in Teterow (Landkreis Rostock) eine Reihe von Autos beschädigt. Wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte, wird geprüft, ob der Vorfall im Unbekannte Randalierer haben am Wochenende in Teterow (Landkreis Rostock) eine Reihe von Autos beschädigt. Wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte, wird geprüft, ob der Vorfall im Zusammenhang mit Fanausschreitungen nach dem Fußballspiel des FC Hansa Rostock steht. Nach bisherigen Ermittlungen wu 👓 Vollständige Meldung