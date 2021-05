26.05.2021 ( vor 14 Stunden )



London (dpa) - Jürgen Klinsmann hat Interesse am Trainerjob bei seinem früheren Club Tottenham Hotspur signalisiert. "Natürlich würde ich mich damit beschäftigen. Die Spurs sind immer etwas, das man in Betracht ziehen würde", sagte der frühere Fußball-Nationalspieler dem britischen Sender Sky Sports