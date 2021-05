Fast jeder vierte Wahlberechtigte in Magdeburg hat für die Landtagswahl in zwei Wochen die Briefwahlunterlagen angefordert. Schon mehr als 43 000 von rund 185...

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton geht beim Grand Prix von Monaco nur von Platz sieben an den Start. Der Mercedes-Pilot hat in den Straßen von Monte Carlo...

Sie sind beliebt und bekannt, schon bei Kindern: Bei Bienen denkt fast jeder erst mal an die Honigbienen. Doch wenn es ums beunruhigende Bienensterben geht, sind...

Apple hat schon mehr als 500 Stores, nun will auch Google seinen ersten eigenen Laden starten. Ein anderer IT-Riese hingegen will fast alle eigenen Geschäfte...

GIM-Studie zu aktuellen Reiseabsichten der Deutschen / Fast die Hälfte der Deutschen hat geistig schon die Urlaubskoffer gepackt GIM Gesellschaft für Innovative Marktforschung GmbH: Heidelberg (ots) - Knapp die Hälfte der deutschen BundesbürgerInnen will in diesem Jahr auf jeden Fall in...

Presseportal vor 1 Woche - Pressemitteilungen