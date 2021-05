27.05.2021 ( vor 11 Stunden )



-Zweitligist VfL Fußball -Zweitligist VfL Osnabrück darf sein Relegations- Rückspiel gegen den FC Ingolstadt am Sonntag vor 2000 Zuschauern austragen. Das Land Niedersachsen erteilte dem Club und der Stadt am Mittwochabend eine entsprechende Erlaubnis. In Niedersachsen soll am 30. Mai ein Modellprojekt für die Öffnung 👓 Vollständige Meldung