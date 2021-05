Das Training im Fitnessstudio, das Abendessen im Stammlokal, der Besuch im Museum: Auf vieles mussten Augsburger in den vergangenen Monaten verzichten. Nun sind...

Nach der erzwungenen Landung eines Ryanair-Jets in Minsk steht der belarussische Machthaber Lukaschenko unter Druck. Bei einem Besuch in Sotschi vergewisserte er...

Frankreich gesteht Verantwortung für Völkermord in Ruanda Bei einem Besuch im ostafrikanischen Ruanda hat Präsident Emmanuel Macron die Rolle Frankreichs an den Gräueltaten in Ruanda anerkannt. Damit will er nach...

t-online.de vor 2 Tagen - Politik