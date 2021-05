Relegation-Rückspiel - Kiel gegen Köln: Was bewirkt der Faktor Zuschauer?

Holstein Kiel will sich die große Chance auf den erstmaligen Bundesliga-Aufstieg nicht mehr nehmen lassen. Nach dem Auswärtssieg beim 1. FC Köln spricht...

Schleswig-Holstein ist das einzige Bundesland, das im Fußball noch nie einen Erstligisten hatte. Was vor wenigen Jahren selbst für den obersten...

Grönemeyer-"Schock" für Köln: Das ist, was man Sekundenglück nennt Der 1. FC Köln muss mächtig um den Klassenerhalt zittern: Nach der 0:1-Pleite im Hinspiel der Bundesliga-Relegation gegen Holstein Kiel braucht die Mannschaft...

n-tv.de vor 2 Tagen - Welt