30.05.2021 ( vor 4 Tagen )



Als letztes Bundesland ist Thüringen in der Corona- Als letztes Bundesland ist Thüringen in der Corona- Pandemie unter den politisch bedeutsamen Inzidenz-Wert von 50 gerutscht. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Sieben-Tage-Wert bei Neuinfektionen je 100.000 Einwohner am Sonntag mit 47, 5 an. Am Samstag hatte er noch bei 51 gelegen. Bundesweit lieg 👓 Vollständige Meldung