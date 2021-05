30.05.2021 ( vor 13 Stunden )



150 Beamte wollen aktuell in ein anderes Bundesland wechseln – laut Gewerkschaft vor allem wegen der schlechten Arbeitsbedingungen in Berlin. 150 Beamte wollen aktuell in ein anderes Bundesland wechseln – laut Gewerkschaft vor allem wegen der schlechten Arbeitsbedingungen in Berlin. 👓 Vollständige Meldung