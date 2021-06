Nicht alles, was erlaubt ist, ist auch klug

01.06.2021 ( vor 1 Stunde )



In einer idealen Welt sollten Menschen überall sicher sein. In einer realen Welt sollten sie auch „common sense“ besitzen. Ein Kommentar, In einer idealen Welt sollten Menschen überall sicher sein. In einer realen Welt sollten sie auch „common sense“ besitzen. Ein Kommentar, 👓 Vollständige Meldung