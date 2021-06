03.06.2021 ( vor 3 Stunden )



Das Corona-Infektionsgeschehen nimmt in Sachsen weiter ab. Das Robert Koch-Institut (RKI) wies die Wocheninzidenz am Donnerstag mit 35, 2 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern aus - nach 39, 7 am Vortag. Damit hat sich der Freistaat dem Bundesschnitt (34, 1) deutlich angenähert. Aktuell liegen noch zwei