Der Klassenerhalt ist geschafft, nun geht es mit dem Training weiter: Der 1. FC Köln beginnt Anfang Juli mit den Vorbereitungen für die kommende Bundesliga Saison . Der 1. FC Köln startet am 2. Juli mit den Corona- Tests in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball -Bundesliga. Das teilte de