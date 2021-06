03.06.2021 ( vor 3 Stunden )



600 Menschen sind am Donnerstag im Jobcenter in Hamburg-Wilhelmsburg geimpft worden. Bei dem Pilotprojekt ging es laut Sozialbehörde darum, Menschen in... 600 Menschen sind am Donnerstag im Jobcenter in Hamburg-Wilhelmsburg geimpft worden. Bei dem Pilotprojekt ging es laut Sozialbehörde darum, Menschen in... 👓 Vollständige Meldung