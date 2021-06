04.06.2021 ( vor 6 Tagen )



Was weiß die US-Regierung über außerirdisches Leben? Seit Jahrzehnten spekulieren Ufo-Fans über diese Frage. Nun soll ein Bericht Antworten liefern. Der von der Ufo-Fangemeinde mit Spannung erwartete Bericht der US-Geheimdienste über unbekannte Flugobjekte enthält laut einem Medienbericht keinerlei Belege für außerirdisches Leben. Wie die "New York Times" am Donnerstag berichtete, haben Regieru... 👓 Vollständige Meldung