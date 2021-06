Quelle: DPA - vor 8 Stunden



Wahlsieg der CDU in Sachsen-Anhalt - deutlich vor AfD 01:04 Magdeburg 07.06.2021: Die CDU von Ministerpräsident Reiner Haseloff hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mit überraschend großem Vorsprung gewonnen. Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit der AfD in einigen Umfragen schnitt die CDU deutlich besser ab als erwartet: Sie sprang auf 37,1 Prozen. Die...