10.06.2021 ( vor 5 Stunden )



Die temporären Häuser entstehen am Aurikelstieg und am Kringelkrugweg. Fertigstellung bis Ende 2021 geplant. Die temporären Häuser entstehen am Aurikelstieg und am Kringelkrugweg. Fertigstellung bis Ende 2021 geplant. 👓 Vollständige Meldung