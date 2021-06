14.06.2021 ( vor 1 Woche )



Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs in Montabaur mit einem Toten hat die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Wie ein Sprecher am Montag sagte, hat ein Experte vor Ort eine "erste Faktenaufnahme" abgeschlossen. Das Wrack sei abtransportiert worden