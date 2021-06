15.06.2021 ( vor 3 Stunden )



Die Europa-Universität in Frankfurt (Oder) hat einen guten Ruf. Doch viele Studierende pendeln zur Uni und bleiben nicht in der Stadt. Das soll sich nun mit mehr Anstrengungen ändern. 👓 Vollständige Meldung