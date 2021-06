17.06.2021 ( vor 1 Tag )

Es ist vermutlich der Flug ihres Lebens : Drei Astronauten sind unterwegs zu Chinas eigener Raumstation. Es ist für das Land die erste bemannte Mission seit Jahren. Drei chinesische Astronauten haben sich auf den Weg zu Chinas Raumstation gemacht. Ein Raumschiff mit den Astronauten Nie Haisheng, Liu Boming und Tang Hongbo an Bord hob am Donnerstagmorgen vom Raumfahrtbahnhof Jiuquan in der Wüste ...