18.06.2021 ( vor 5 Stunden )



Berlin (dpa/tmn) - Das Gießen des Gartens an heißen Tagen ist nichts für Langschläfer. Denn vor Berlin (dpa/tmn) - Das Gießen des Gartens an heißen Tagen ist nichts für Langschläfer. Denn vor Sonnenaufgang ist der Boden am kältesten. Das sollten Sie dazu wissen: Die heiße Sommersonne lässt das Gießwasser schnell verdunsten. So erhalten die Pflanzen oft zu wenig davon. Denn das Wasser braucht e 👓 Vollständige Meldung