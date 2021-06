18.06.2021 ( vor 8 Stunden )



Das geplante "Oktoberfest" in Dubai wird zum Fall für die Das geplante "Oktoberfest" in Dubai wird zum Fall für die Justiz . Am Freitag kommender Woche (25. Juni) verhandelt das Landgericht München I über eine einstweilige Verfügung der bayerischen Landeshauptstadt gegen die Veranstalter des Dubai-"Oktoberfests", wie eine Sprecherin bestätigte. Zuvor hatte 👓 Vollständige Meldung