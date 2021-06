21.06.2021 ( vor 6 Stunden )



Die Stadt Augsburg will die Krawallnacht vom Wochenende aufarbeiten. Am heutigen Montag (14.00 Uhr) haben Stadt und Polizeipräsidium Schwaben Nord zu einer Pressekonferenz geladen - und Konsequenzen angekündigt. "Auf diesen Übergriff werden wir entschieden und abgestimmt antworten, ohne Freiheiten d Die Stadt Augsburg will die Krawallnacht vom Wochenende aufarbeiten. Am heutigen Montag (14.00 Uhr) haben Stadt und Polizeipräsidium Schwaben Nord zu einer Pressekonferenz geladen - und Konsequenzen angekündigt. "Auf diesen Übergriff werden wir entschieden und abgestimmt antworten, ohne Freiheiten d 👓 Vollständige Meldung