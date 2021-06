Märkische Allgemeine Das Feuer in #Bötzow ist unter Kontrolle, die Feuerwehr fährt die Maßnahmen zur Brandbekämpfung runter. https://t.co/Zdhkiutv3b vor 3 Stunden Heiko Stubner rbb: Feuerwehr kämpft weiter gegen Waldbrand bei Bötzow - Der erste große Waldbrand des Jahres in Brandenburg stell… https://t.co/CQft4yWVzp vor 16 Stunden rbb|24 Nur vom Waldrand und per Hubschrauber aus der Luft haben die Feuerwehrleute eine Chance gegen den ersten großen… https://t.co/kgqCbn4Rrv vor 19 Stunden Sabine Heller Brennt den 4 Tag.😞 Dort ist der Regen diese Nacht ausgeblieben. Leute, seit vorsichtig. https://t.co/wvRt5xdxnx vor 23 Stunden #HauptstadtStudio aka Demic RT @maz_online: Seit mehr als 40 Stunden befinden sich Einsatzkräfte der #Feuerwehr in einem Waldgebiet in #Bötzow im Löscheinsatz. Zwei Lö… vor 1 Tag #HauptstadtStudio aka Demic RT @rbb24: Waldbrand bei #Bötzow (Oberhavel): Feuerwehr auch heute wieder im Einsatz. Der Brand war bereits am Freitag ausgebrochen. #Brand… vor 1 Tag