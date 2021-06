Quelle: DW (Deutsch) - vor 19 Stunden



Exil-Afghanen in Sorge wegen Truppenabzug 03:12 In keiner europäischen Stadt leben so viele Exil-Afghanen wie in Hamburg. Mit dem Abzug der NATO-Truppen aus Afghanistan wächst ihre Angst vor einer Rückkehr der islamistischen Taliban an die Macht. Wie groß ist die Hoffnung, eines Tages in die Heimat zurückkehren zu können?