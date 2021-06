24.06.2021 ( vor 16 Stunden )



Rekordchampion THW Kiel ist nur noch einen Punkt von der 22. deutschen Handball-Meisterschaft entfernt. Nach dem 33:23 (20:9) am Donnerstag über den TBV Lemgo reicht den "Zebras" am Sonntag bei den Rhein-Neckar Löwen schon ein Unentschieden, um den Rekordchampion THW Kiel ist nur noch einen Punkt von der 22. deutschen Handball-Meisterschaft entfernt. Nach dem 33:23 (20:9) am Donnerstag über den TBV Lemgo reicht den "Zebras" am Sonntag bei den Rhein-Neckar Löwen schon ein Unentschieden, um den Titel erfolgreich zu verteidigen. Beste Kieler Werf 👓 Vollständige Meldung