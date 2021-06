Nach einem Tornado in Tschechien laufen die Rettungsaktionen auf Hochtouren. Dutzende Menschen wurden bei dem Unwetter in der Region Südmähren an der Grenze zu...

Überflutete Straßen und riesige Hagelkörner: Teile von Baden-Württemberg wurden am Abend von Extremwetter getroffen. Fünf Menschen wurden dabei verletzt. ...