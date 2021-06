25.06.2021 ( vor 6 Stunden )



Bei einem Besuch in einer Lungenfachklinik in Brandenburg trifft Bei einem Besuch in einer Lungenfachklinik in Brandenburg trifft Bundespräsident Steinmeier auf die Mitarbeiter, die in der Corona- Pandemie an vorderster Stelle im Einsatz sind. Der Besuch macht dem Staatsoberhaupt Mut für die Zukunft. 👓 Vollständige Meldung