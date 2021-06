Ex-Polizist Derek Chauvin zu mehr als 22 Jahren Haft verurteilt

25.06.2021 ( vor 11 Stunden )

Minutenlang hatte Derek Chauvin auf den Hals von George Floyd gedrückt, bis er starb. Nun wurde der ehemalige Polizist in Minneapolis zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Im Prozess um die Tötung des Afroamerikaners George Floyd vor gut einem Jahr wurde der ehemalige Polizist Derek Chauvin zu einer Haftstrafe verurteilt. Das zuständige US- Gericht in Minneapolis verhängte eine Strafe von 22 Ja...