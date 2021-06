26.06.2021 ( vor 4 Tagen )

In England steigen die Infektionszahlen erneut. Doch der britische Gesundheitsminister soll sich nicht an die Corona Regeln gehalten haben. Jetzt ist Matt Hancock zurückgetreten. Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock tritt zurück. Der Politiker reichte sein Rücktrittsgesuch bei Premierminister Boris Johnson ein, wie dessen Büro am Samstag mitteilte. Johnson habe sein Bedauern geäußert....