01.07.2021 ( vor 11 Stunden )

Ein Kindergarten in Kappel-Grafenhausen (Ortenaukreis) ist in Vollbrand geraten. Nach mehrstündigen Löscharbeiten gelang es der Feuerwehr, das Feuer unter Kontrolle zu bringen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zunächst sei der Feuerwehr am Donnerstagmorgen lediglich eine brennende Mülltonne